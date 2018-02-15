New York Times CEO'su: Yazılı basın 10 yıl sonra bitecek

15 Şubat 2018

New York Times CEO'su Mark Thompson, yazılı basının 10 yıl sonra sona ereceğini söyledi.

New York Times'ın dijital abone sayısının hızla arttığını belirten Thompson, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "10 yıl daha ABD'de yazılı ürünlerimiz olacak ancak bunun bir sonu var" dedi.

Yazılı basının devam etmesini dilediğini kaydeden Thompson, "Tümüyle ekonomik koşullara göre karar vereceğiz. Ekonomik açıdan yazılı gazeteyi sürdürmenin anlamsız olduğu bir noktaya gelebiliriz" diye konuştu.

Thompson, "Gazetenin yazılı versiyonuna sadık okuyucularımıza elimizden geldiğince hizmet vermeyi planlıyoruz. Yazılı basın bittikten sonra dijital faaliyetlerimizde başarıyı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Thompson, buna rağmen yazılı gazete aboneliğinden hala daha fazla para kazandıklarını, dijital abone sayısındaki hızlı artışla bu durumun yakında değişmesini beklediklerini söyledi.

Dünyada 1 milyon dijital okuyucu sayısını geçen ilk şirket olan New York Times, geçen yılın son çeyreğinde dijital abone sayısını yüzde 51 artırdığını, yeni abone sayısının 157 bini bulduğunu duyurmuştu. Şirketin toplam geliri, dijital abonelikteki yükselişin etkisiyle geçen yıl yüzde 10 artarak 484 milyon dolara ulaştı.