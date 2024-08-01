New York Times'tan çarpıcı iddia: İsmail Haniye, gizlenmiş patlayıcıyla öldürülmüş olabilir!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece saat 02:00 sıralarında kaldığı konuta düzenlenen saldırıda öldürüldü. Saldırının füzeyle gerçekleştirildiği belirtilirken, ABD merkezli New York Times gazetesi farklı bir iddia ortaya attı.

Füzeyle vurulmadı mı?

İranlı ve ABD'li yetkililerin de arasında bulunduğu ismi açıklanmayan yedi yetkiliye dayandırılan haberde, Haniye'nin aslında binaya daha önce gizlice sokulmuş patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu öldürülmüş olabileceği ifade edildi.

'Hassas bir patlayıcıydı'

Habere göre patlayıcı, bundan iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokuldu. Devrim Muhafızları üyesi İranlı yetkililerin, patlayıcının 'hassaslığını' İsrail'in 2020'de öldürdüğü İranlı üst düzey nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh cinayetinde kullanılan uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söylediği belirtildi.

'Binada az hasar var'

Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Kaldığı bina ise önemli isimlerin ağırlandığı bir konukeviydi.

Yetkililer, patlamanın camları kırdığını, yerleşkenin duvarının bir kısmını yıktığını, buna karşın binanın kendisinde çok az hasar meydana geldiğini belirterek füze saldırısı ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi.