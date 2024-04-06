New York'ta deprem

ABD'nin New York kentinde, merkez üssü New Jersey'nin Whitehouse Station semti olarak belirlenen 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan ilk açıklamadaysa depremin 5,5 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre deprem; geniş bir alanda hissedilirken New York’un Bronx bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Charita Walcott, depremin "yaklaşık 30 saniye kadar sürdüğünü” söyledi.

42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildi

ABD Jeoloji Araştırmaları (USGS) Kurumu, yerel saatle 10.20'de hissedilen depremin merkezinin New York'un 65 kilometre batısında New Jersey eyaletindeki Lebanon bölgesi olduğunu ve yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildiğini bildirdi.

New York John F. Kennedy (JFK), New Jersey Newark Liberty (EWR) ve Baltimore-Washington Thurgood Marshall uluslararası havalimanlarında hasar incelemesi için pistlerdeki hareketlilik geçici olarak durduruldu.

New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Ekibim, depremin etkilerini ve meydana gelebilecek hasarları değerlendiriyor. Gün boyunca kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadesini kullandı.

Deprem dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken Vali Hochul, artçı şok ihtimaline karşı tetikte olduklarını söyledi. Beyaz Saray’la temas halinde bulunduklarını belirten Hochul, şimdiye kadar can kaybı olmadığını açıkladı.