New York'taki evsiz sayısı 20 yılın en yüksek seviyesinde

Covid-19 salgını sonrasında sayılarında büyük artış gözlemlenen evsizler, ülkenin pek çok noktasında artan sayılarıyla dikkat çekiyor.

ABD'de New York'a dair veriler incelenerek hazırlanan en son yayınlanan evsizlik raporuna göre, kentte evsizlik sorunu olan ve sokaklarda yaşayan insanların sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesinde.

Ekonomik istikrarsızlıktan uyurturucu kullanımına pek çok sebepten ötürü sokaklarda yaşamak durumda kalan halk, söz konusu sorunun bir an önce çözülmesini hükümetten talep ediyor. Bu süreç içerisinde gönüllü olarak evsizlere destek veren doktorlar ise evsizlerin sağlık sorunlarına çare olup, halk sağlığına da dikkat çekiyor.