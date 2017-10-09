Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
Nijerya'daki bir pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'daki bir pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Polis Sözcüsü Nnamdi Omoni, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin bugün erken saatlerde pazara gelerek etrafa ateş açtıklarını söyledi.
Omoni, yaralıların bölgedeki yakın hastanelere kaldırıldığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Kaynak: AA