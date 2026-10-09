Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen isim belli oldu

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2026 Nobel Barış ödülü sahibi açıklandı. Ödül komitesi, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından ötürü Navanethem (Navi) Pillay’ı ödüle layık gördü.

Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “2026 Nobel Barış Ödülü, olağanüstü bir cesaret ve dürüstlükle daha kapsamlı bir küresel hukuk düzenine giden yola öncülük eden bir isme veriliyor. Bu yılın ödül sahibi Navi Pillay; savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının yargı önüne çıkarılmasını sağlamada kilit bir rol oynamıştır” denildi.

Navanethem (Navi) Pillay kimdir?

Navanethem (Navi) Pillay, Güney Afrikalı hukukçu, eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve uluslararası insan hakları hukukunun önde gelen isimlerinden biridir.

23 Eylül 1941'de Güney Afrika'nın Durban kentinde doğan Pillay, Hint kökenli bir aileden geliyor. Apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesiyle tanındı.

Kariyerindeki önemli görevler

1967: Güney Afrika'nın Natal eyaletinde avukatlık bürosu açan ilk siyah kadın oldu.

1995-2003: Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yaptı. Mahkemenin başkanlığını da üstlendi.

2003-2008: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargıç olarak görev yaptı.

2008-2014: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürüttü.

İsrail ve Gazze soruşturmalarındaki rolü

Pillay, 2021 yılında BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan hak ihlallerini araştıran bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun başkanlığına getirildi.

Komisyon, hem İsrail'in hem de Filistinli silahlı grupların uluslararası hukuk kapsamındaki olası ihlallerini araştırmakla görevlendirildi.