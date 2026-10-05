Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu: Beyin araştırmalarını değiştiren keşif

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2026 Nobel Ödülleri sezonunun ilk kazananları belli oldu. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde yapılan açıklamada üç bilim insanının "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Sinir hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi mümkün kıldı

Optogenetik, belirli sinir hücrelerinin ışık yardımıyla etkinleştirilmesine veya devre dışı bırakılmasına imkan tanıyor. Bu yöntem sayesinde bilim insanları canlı beyindeki sinir devrelerini çok daha hassas biçimde inceleyebiliyor.

Deisseroth, Hegemann ve Nagel'in çalışmaları, optogenetiğin modern sinirbilimin önemli araştırma araçlarından biri haline gelmesinin önünü açtı.

12 milyon kronu paylaşacaklar

Üç bilim insanı Nobel kapsamında verilen 12 milyon İsveç kronluk ödülü paylaşacak.

Tıp ödülüyle başlayan Nobel haftasında sırada fizik, kimya, edebiyat ve barış ödülleri bulunuyor. Ekonomi Bilimleri dalındaki Nobel Anma Ödülü ise 12 Ekim'de açıklanacak.

Nobel ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.