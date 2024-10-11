Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya'daki Hiroşima ve Nagasaki atom bombası saldırılarından kurtulanların oluşturduğu Nihon Hidankyo kuruluşuna verildi. "Hibakusha" adıyla bilinen bu mağdurlar, nükleer silahların tehlikelerini tanık ifadeleri ile dünya kamuoyuna duyurmada gösterdikleri çabalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Nihon Hidankyo nedir?

Nihon Hidankyo, Japonya hükümetine nükleer silah mağdurlarına daha fazla destek verilmesi için baskı yapan ve dünya genelinde nükleer silahların ortadan kaldırılması yönünde lobi faaliyetleri yürüten bir kuruluş. Nihon Hidankyo, Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarından sağ kurtulan "hibakusha"lardan oluşuyor. Hibakusha, Japonca'da "bombadan kurtulan" ve "radyoaktiviteye maruz kalan kişi" anlamına geliyor.