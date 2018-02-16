Nokia, giyilebilir teknolojide de aradığını bulamadı
Nokia, iki yıl önce 191 milyon dolar yatırım yaptığı giyilebilir teknoloji işinden vazgeçebileceğini ve 400'den fazla kişiyi işten çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.
Akıllı telefon pazarındaki liderliğini uzun süre önce Apple ve Samsung'a kaptıran Nokia, dijital sağlık sektöründe de aradığını bulamadı.
Finlandiyalı teknoloji şirketi Nokia, iki yıl önce 191 milyon dolar yatırım yaptığı giyilebilir teknoloji işinden vazgeçebileceğini ve 400'den fazla kişiyi işten çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.
Giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren Fransız Withings'i 2016'da satın alan Nokia, zarar eden dijital sağlık bölümünü incelemeye aldığını duyurdu. Şirketin Finlandiya'da 400'den fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı da belirtildi.
AP'den işsiz kalan Nokia çalışanlarına destek