Norveç Parlamentosu'na bomba ihbarı yapıldı. Başkent Oslo'daki Parlamento için bugün yapılan bomba ihbarının ardından polis bina çevresindeki güvenliği artırdı. Parlamento binasının yakınlarındaki sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, bir Parlamento sözcüsü, görüşmelere katılmak üzere binada bulunanlardan Parlamento'dan çıkmalarının istendiğini, milletvekillerinin ise normal çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bir polis sözcüsü, "Parlamento'da güvenliği sağlamak ve olası bir olayın yaşanmasını engellemek için çok sayıda devriye ile olay yerindeyiz. Üçüncü kişilere bir tehdit olduğu konusunda henüz bilgimiz yok" dedi.

Polislerin normal şartlarda genellikle silah taşımadığı ülkede silahlı polisler, Parlamento'ya erişimi engellemek için bina çevresine metal bariyerler yerleştirdi.