Norveç'ten Rus vatandaşlarına kısıtlama

Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’ya karşı yasa dışı savaşı nedeniyle Rusya vatandaşlarına yönelik ülkeye girebilmeleri için vize prosedürünü sıkılaştırma kararı aldıklarını duyurdu.

Karar kapsamında Norveç’e turizm veya öncelikli olmayan sebeplerle seyahat etmek isteyenlerin sınırı geçmelerine izin verilmeyecek ancak yakın ailesi bu ülkede yaşayan, Norveç’te veya Schengen üyesi ülkelerde okuyan öğrenciler, bu kararın dışında tutulacak.

Aftenposten gazetesinin haberinde istihbarat ve güvenlik teşkilatı PST'nin, Rusya ile Norveç arasındaki tek geçiş noktası Storskog kasabasından ülkeye giren Rusların istihbarat toplama faaliyetlerine katılmasından endişe duyduğu belirtilmişti.

PST Karşı Casusluk Dairesi Başkanı Inter Haugland, Rusya’nın Ukrayna’nın savunma yeteneklerini zayıflatmak amacıyla Avrupa ülkelerinde sabotaj faaliyetleri yürütmesinin Moskova'ya fayda sağladığını düşündüğünü kaydetmişti.

PST’nin risk değerlendirme raporunda ise Ukrayna için silah üreten Norveçli şirketlere yönelik sabotaj tehdidinin arttığına işaret edilmişti.

Norveç, 2007'de Rusya ile imzaladığı vize anlaşmasını Ukrayna Savaşı nedeniyle 22 Eylül 2022’de askıya almıştı.

NATO üyesi Norveç'in Kuzey Kutbu'nda Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.