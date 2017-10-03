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Novak: Petrol fiyatları ana gündem olacak

Rusya Enerji Bakanı Novak Rusya Enerji Haftası 2017 Forumu için, "Petrol fiyatları Moskova görüşmelerinin ana gündemi olacak" dedi.

Novak: Petrol fiyatları ana gündem olacak
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Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, bu hafta Rusya'da yapılacak enerji forumu toplantısına OPEC üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının yarısından fazlasının katılacaklarını söyledi.

Rusya Enerji Haftası 2017 Forumu için Moskova'ya gelecek OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkelerin bakanları ile ikili görüşmeler planladığını belirten Novak, ana gündem maddesinin petrol ihracatının izlenmesi olacağını ifade etti.

Görüşmelerde global petrol arz kısıntısı anlaşmasının uygulanmasının takibi çerçevesinde petrol ihracatının izlenmesinin görüşüleceğini belirten Novak, arz kısıntısının uzatılmasının da ele alınacağını vurguladı.

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