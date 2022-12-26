Novak: Rusya ham petrol ihracatını artırabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, verdiği bir röportajda, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya getirdiği yakıt ithalatı yasağının rafineri veriminde düşüşe yol açması halinde Rusya'nın ham petrol ihracatını artırabileceğini söyledi.

Novak, "Petrol ürünlerinin satışında sorunlar varsa, petrol rafinerisi bir dereceye kadar ek hacimlerde petrol ihracatı ile değiştirilebilir" dedi. Novak ayrıca, AB yasağının Rus petrol rafinerisini hiç etkilememe ihtimalinin hala olduğunu söyledi.

AB'nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatına yönelik yasağı 5 Şubat'tan itibaren yürürlüğe giriyor ve Aralık ayı başından itibaren uygulanan ham ithalat kısıtlamasına ek olarak geliyor.

Novak Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecek yıl en az 490 ila 500 milyon ton petrol üreteceğini söyledi ve önceki tahminlerini yineledi. Bu, ton başına 7,33 varil oranına göre günde yaklaşık 9,84 milyon ila 10,04 milyon varile eşdeğer.

Novak Cuma günü Rossiya-24 TV kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın bu yıl 535 milyon ton petrol üretebileceğini söyledi.