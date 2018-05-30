'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci canlı yayına çıktı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de öldürüldüğü ifade edilen Rus gazetecinin yaşadığı ortaya çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Rus gazeteci Arkady Babçenko’nun hikayesini Ukrayna’nın “propaganda” için kullandığı söyledi.
Rus gazeteci Arkady Babchenko’nun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de öldürüldüğü bildirilmişti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de öldürüldüğü iddia Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak ile bugün basın toplantısı düzenledi. Gritsak, Rus özel servisleri Babçenko’nun öldürülmesi emrini verdiğini bu suikast girişimini önlemek için özel bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.
Rusya: Propaganda amaçlı kullanıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus gazeteci Arkady Babçenko’nun hayatta olduğunun ortaya çıkmasının güzel bir haber olduğu belirtilerek, Rus gazetecinin hikayesinin Ukrayna tarafından "propaganda" olarak kullanıldığı ifade edildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy Babçenko'nun Kiev'deki evinde sırtından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.
Kaynak: İHA