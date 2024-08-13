Olimpiyat sonrası Fransa'nın gündeminde siyaset var: Yeni hükümetin kurulması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Macron'un siyaset arenasına netlik kazandırmak için gittiği erken genel seçimler, ülke tarihinin en parçalı meclis tablosunu çıkarırken Fransa alışık olmadığı bir koalisyon hükümeti sürecine girdi. Macron'un 2024 Paris Olimpiyatları süresince dondurduğu hükümet kurma süreci, uluslararası müsabakaların sona ermesiyle yeniden başladı.

Sol ittifakın adayı: Lucie Castets

Solcu Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) en fazla sandalye sayısına ulaştığı seçimlerde, mecliste 11 siyasi grup oluşmuştu. Solun iki büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Sosyalist Parti (PC) arasında yaşanan çekişme ise ortak adayın belirlenmesini zorlaştırmış, uzun görüşmeler sonrası sol ittifak 23 Temmuz'da 'Kamu Hizmetlerimiz' adlı topluluğun sözcüsü ve kurucularından, Fransa Ekonomi Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermiş olan Lucie Castets'i başbakan adayı olarak belirlemişti.

Yeni hükümetin ilk sınavı: 2025 bütçe görüşmeleri

Fransız basınına göre, Lucie Castets'in yanı sıra başbakanlık konusunda adı geçen isimler arasında Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand ve François Hollande döneminde başbakanlık yapan Bernard Cazeneuve yer alıyor. Fransız Anayasasına göre, Macron dilediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisine sahip. Ancak siyasi geleneklere göre hükümet kurma görevi en fazla oyu olan parti ya da ittifaka veriliyor.

Öte yandan 2025 bütçe görüşmeleri yeni kurulacak hükümetin ilk sınavı olacak.