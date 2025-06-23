Önce ABD, şimdi İsrail! Fordo Nükleer Tesisi yeniden vuruldu

İran'ın Kum kentindeki yerel bir yetkili, İsrail tarafından Fordo Nükleer Tesisi'ne yönelik bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bilgi, İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı tarafından aktarıldı. Yetkililer, şu an için bölgedeki yerleşim alanlarında herhangi bir risk bulunmadığını ifade etti.

İsrail, hapishane ve üniversiteyi de vurdu

İsrail basınından Kanal 12 ise İsrail ordusunun Tahran'daki Evin Hapishanesi'ni de hedef aldığını duyurdu. İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA ise Tahran'daki Shahid Beheshti Üniversitesi'nin vurulduğunu bildirdi.

Fordo Nükleer Tesisi

ABD'nin saldırısından bir gün sonra

İran-İsrail hattındaki gerilimin yükselmesinin ardından dün de ABD, İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirmişti. Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesisler hedef alınmıştı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada uydu görüntülerine dikkat çekerek, "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" savundu. Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade" dedi. Özellikle Fordo'daki beyaz binaya işaret eden Trump, yapının yerin altına gömülü olduğunu ve çatısının toprak seviyesinin altında kaldığını belirterek, "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadelerini kullandı.