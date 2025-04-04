Önce bıçaklı saldırı, şimdi patlama! Amsterdam’da bir hafta arayla ikinci şok...

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Dam Meydanı’nda bir araçta yaşanan patlamanın ardından araç alev aldı. Olay, turistlerin yoğun olarak bulunduğu saatlerde meydana gelirken, meydanda korku dolu anlar yaşandı. Patlamanın ardından, üzerindeki kıyafetleri yanmış bir kişi aracın yakınlarında görüntülendi.

Amsterdam Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yangının aracın içinde meydana gelen patlamanın ardından çıktığı açıklanırken aracın yakınında çok sayıda insan olmasına rağmen yaralanan olmadığı ifade edildi.

NEW‼️Welsh choirboy culturally enriches #Amsterdam with suicide bombing.



How diverse! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3xz3awWcK7 — Peter Lloyd (@Suffragent_) April 3, 2025

Sürücü yaralı halde gözaltına alındı

Polis yetkilileri, 50 yaşlarında olduğu belirtilen sürücünün patlayıcı kullanarak aracı kasıtlı biçimde ateşe vermiş olabileceğini aktardı. Araçtan alevler içinde çıkan sürücünün olayda yaralandığı, yangın söndürüldükten sonra gözaltına alındığı bildirildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da geniş yer buldu.

Meydanda geniş güvenlik önlemleri alındı

Olay sonrası Dam Meydanı’nın büyük bir bölümü hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Patlayıcı uzmanları, yanan araçta detaylı inceleme başlattı. Patlamanın meydana geldiği anlarda meydanda çok sayıda yerli ve yabancı turistin bulunduğu belirtildi.

Bir hafta önce de bıçaklı saldırı olmuştu

Patlama, Dam Meydanı'na yakın Sint Nicolaasstraat bölgesinde 27 Mart’ta yaşanan bıçaklı saldırının üzerinden yalnızca bir hafta geçmişken meydana geldi. Saldırıda 5 kişi yaralanmış, bunlardan üçünün durumu ağır olarak açıklanmıştı.

Polis, saldırganın olay sırasında çevredeki bir sivilin yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını açıklamıştı. Hollanda basınına göre, bir İngiliz vatandaşının müdahalesi sayesinde 2’si Amerikalı olmak üzere 5 kişiyi yaralayan saldırgan durdurulmuştu. Polis, söz konusu kişiye teşekkür ederek, "eğitimsiz kişilerin saldırganlara müdahale ederken dikkatli olması gerektiği" uyarısında bulunmuştu.