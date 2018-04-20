OPEC: Petrol anlaşması, sektörü çökmekten kurtardı

20 Nisan 2018

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyesi olan ve olmayan ihracatçıların aralarındaki anlaşmayla petrol sektörünün kısa sürede uğrayacağı bir çöküntüyü önlediklerini söyledi.

Cidde'de düzenlenen OPEC toplantısında konuşan Barkindo, "24 üretici ülkenin 2016 Aralık ayında vardıkları ve halen sadakatle uygulamakta oldukları İşbirliği Deklarasyonu, petrol sanayisini sadece gerilemeye girmekten korumakla kalmamış, aynı zamanda çöküşünü de önlemiştir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter'da yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yüksek olmasını eleştirmiş, fiyatlar bu açıklamanın ardından gerilemişti.

Barkindo ise, "OPEC üyeleri ABD'ye dosttur; ABD'nin büyümesi, kalkınması ve refahından biz de yararlanırız" dedi. OPEC Başkanı, "Anlaşma, üreticiler, tüketiciler ve küresel ekonominin yararına olmak üzere, sürdürülebilir bir temelde istikrarı tesis etmek için uygulanmaktadır" diye konuştu.

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Kaynak: Reuters