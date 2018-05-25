OPEC ve Rusya, petrol üretimini artırmayı tartışıyor

25 Mayıs 2018

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Suudi Arabistan ve OPEC üyesi olmayan Rusya, toplam petrol üretimini günde yaklaşık 1 milyon varil artırma konusunu tartışıyorlar.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin fazla ileri gittiği yolunda endişeler yaşanırken Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen bu adım, 17 aydır devam eden arz kısıntılarını gevşetebilir.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre üretimde böyle bir artış, arz kesintisi anlaşmasına uyum oranını Nisan ayındaki yüzde 152 seviyesinden yüzde 100'e düşürebilir.

Kaynaklar bu hafta St. Petersburg'daki ilk görüşmelerin Suudi Arabistan ve Rusya Enerji Bakanları ile birlikte bu yıl OPEC başkanlığını yürüten Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji bakanı tarafından yönetildiğini söylediler. OPEC üyesi ve OPEC dışı üretici ülkelerin bakanları 22-23 Haziran'da Viyana'da bir araya gelecek ve nihai karar burada alınacak.

Stoklar OPEC'in hedefine yaklaştı

OPEC üyesi ülkeler ve Rusya'nın önderlik ettiği OPEC dışı üreticiler, yüksek küresel petrol stoklarını azaltmak için 2018'in sonuna kadar üretimi günde yaklaşık 1.8 milyon varil ile sınırlamayı kabul etmişlerdi, ancak stoklar OPEC'in hedefine yaklaşmış durumda.

Kaynakların verdiği bilgiye göre mevcut tartışmalar petrol fiyatlarının arz darlığı endişeleriyle varil başına 80 doları görmesi üzerine piyasayı rahatlatmak için, rekor seviyeye ulaşan kesinti kararına riayeti gevşetmeyi hedefliyor.

Rusya ve OPEC geçen yılın sonundan beri yaklaşık yüzde 20 yükselen petrol fiyatlarından faydalanırken, gönüllü üretim kısıntıları, üretimi artırmak ve piyasa payını büyütmek isteyen ABD kaya petrolü sektörü gibi diğer üreticilere de kapılar açtı.

OPEC üyelerinin üretimi kısma kararına gösterdikleri uyumunun, son aylarda görülmemiş düzeylere çıkması, üretimi düşürmede hedefin aşıldığını gösteriyordu. Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'nın üretimindeki düşüş de, OPEC kısıntısının istenenden daha fazla olmasına yol açtı.

OPEC ve konuya yakın kaynaklar, Washington'un petrol fiyatlarındaki yükselişin fazla ileri gittiği yönünde kaygılarını ifade etmesi üzerine ve İran ile Venezuela'nın petrol arzına ilişkin endişeler nedeniyle OPEC'in Haziran ayında yapılacak toplantısında üretimin artırılması yönünde bir karar alabileceğini belirtmişlerdi.

Rus şirketten OPEC anlaşmasında "esneklik" çağrısı

Kaynak: Reuters