OPEC'in petrol üretimi eylülde arttı

11 Ekim 2017

Petrol Piyasası Raporu'na göre, eylülde küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 410 bin artarak 96 milyon 500 bin varil oldu.

Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil arttı ve 57 milyon 57 bin 650 varile yükseldi.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 88 bin varil yükselerek 32 milyon 750 bin varil olarak gerçekleşti. Konvansiyonel olmayan OPEC petrol üretimi de geçen ay günlük 6,3 milyon varil oldu. OPEC'in eylülde küresel petrol üretimi içerisindeki payı böylece yüzde 34 seviyesinde kaldı.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya, Irak ve Gabon yükselirken, Venezuela'da düşüş yaşandı.

Küresel talep artacak

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 400 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 190 bin varile ulaşacak.

OPEC'in 2018'de ham petrol arzı ise bu yıla göre 300 bin artarak 33 milyon 100 bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de bu yıla göre günlük 94 bin varil artışla 58 milyon 640 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde eylülde işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 160 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 553 'ü OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

Kaynak: AA