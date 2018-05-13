13 Mayıs 2018

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, OPEC üyesi ülkelerin belirli bir petrol fiyatını hedeflemediklerini söyledi.

OPEC'in bu yılki dönem başkanı olan El Mazrui, Abu Dabi'de sektör temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin İran kararı sonrasında OPEC'in düşük fiyatlara karşı petrol üretiminde kısıntıya gitme uygulamasının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

El Mazrui, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulama kararı için "Arz konusunda endişelenmeyin" diyerek İran'daki üretimin azalması halinde bu durumun telafi edileceğini yineledi.

OPEC'in bir sonraki toplantısında petrol stoğunda hedeflenen seviyeyi ele alacağını kaydeden El Mazrui, "Gelecek toplantıda doğru stok seviyesinin ne olması gerektiğini görüşeceğiz ve bu grubun daha uzun süre bir arada durmasını nasıl sağlayacağımızı ele alacağız. OPEC'in petrolde belirli bir fiyat hedefi yok" dedi. Öte yandan bakan, 2019-2020 döneminde petrol yatırımlarının seviyesi konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası petrol fiyatları geçen hafta 77 doları geçmişti.

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Kaynak: Reuters