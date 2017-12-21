OPEC'ten kısıntı sonrası için plan

21 Aralık 2017

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), petrol üretiminde kısıntılar sonrasına dair bir strateji planı üzerinde çalıştığı açıklandı.

OPEC'ten iki kaynak, Viyana merkezinin petrol kısıntılarından çıkış için farklı seçenekleri içeren bir strateji planı hazırlamakla görevlendirildiğini, planın içeriği konusunda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu duyurdu.

OPEC, üreticilerin 2018 sona erdikten sonra, arz yönetimi de dahil olmak üzere bazı alanlarda birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini daha önce belirtmişti.

Rusya ve OPEC ülkeleri, geçen ay sonunda petrol üretimindeki kısıntıları 2018 sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Üretim kısıntıları sonucu petrol fiyatları 2015'ten sonra en yüksek seviyeye yaklaşırken, Brent petrolün varil fiyatı 64 doları geçti.

OPEC, petrolde kısıntının uzatılması konusunda anlaştı

Kaynak: Reuters