Orta Doğu'daki Alman vatandaşları tahliye mi edilecek?

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Orta Doğu'daki Almanların tahliye edilmesi için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Alman ordusu, bölgede 2 binden fazla olduğu varsayılan vatandaşları için A400M tipi askeri kargo uçağı filosunu ve mürettebatı birkaç gündür olası tahliye adına hazır tutuyor. Ordunun planında öncelikle Lübnan'daki Alman vatandaşlarının tahliyesi yer alıyor.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin de Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Haniye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.