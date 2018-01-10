Oxford: Türkiye enerjide büyük bir dönüşüm yaşıyor

10 Ocak 2018

Merve ARKAN - dunya.com

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü (OIES), Türk hükümetinin ülkede enerji sektöründe önemli yapısal değişiklikler sürecinde olduğunu belirtti.

Oxford Üniversitesi'ne bağlı OIES, Türkiye'de özellikle ithal doğalgaza bağımlılığa dair endişeler nedeniyle elektrik üretiminde doğal gazın payını düşürmeyi planladığını vurguladı.

Enstitünün 19 sayfalık raporunda, enerji ithalatına harcanan paranın Türkiye'de ticaret açığının yüzde 50'sini oluşturduğu, enerji ithalatına olan bağımlılığın ise 1990'lardaki yüzde 55 seviyesinden yüzde 76'ya yükseldiği belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin ithal edilen petrol, petrol ürünü, doğalgaz ve kömüre harcadığı paranın yıllık 55 milyar doları bulduğuna dikkat çekildi.

Yeni enerji politikasının üç ayağı

Hükümetin yeni enerji politikasının ayrıntılarını aktaran OIES, Türkiye'de doğalgaz ithalatı payının başarılı bir şekilde düşürülerek onun yerine yerel enerji kaynaklarını destekleyen programların uygulandığını ifade etti.

Raporda, hükümetin yeni enerji politikası üç başlıkta ele alındı.

1. Planın ilk aşaması, toplam gaz ithalatının yüzde 53'ünü tedarik eden Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak. Türkiye ayrıca, doğalgaz altyapısında bağımlılığı da azaltmayı hedefliyor. Bu amaçla kaynakları ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmeye çalışan Türkiye, altyapı kapasitesinin elverdiği koşullarda ülkede daha fazla doğalgaz depolamayı planlıyor.

2. İkinci aşamada Türkiye, enerji sektöründe doğalgaz ithalatını azaltarak, kömür ve yenilenebilir enerji gibi yerel kaynaklara ağırlık verecek. Bu amaçla hükümet, bir 'ulusal enerji ve stratejik madencilik projesi'ni uygulamaya koydu. Bu plan, dış kaynaklara bağımlılığın azaltılmasını, sanayide kalkınmayı ve istihdamın artırılmasını öngörüyor.

3. Üçüncü aşama ise Türkiye'nin doğalgazda bir sevkiyat ve ticaret merkezi haline getirilmesi.

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Hedef yeni kaynaklar yaratmak

Plan kapsamında uygulanacak bazı adımlar da şu şekilde sıralandı:

Kapasite artırımı: BOTAŞ, yeni projelerle günlük doğalgaz arzı kapasitesini 2023 yılına kadar 252 milyon metreküpten 473 milyon metreküpe çıkaracak. Bu durum, Türkiye'nin farklı kaynaklardan doğalgaz ithal etmesini sağlayacak.

Yeni kaynaklar yaratma: TANAP ve TürkAkım ile beraber, Türkiye güneydoğu Avrupa pazarı için önemli bir transit geçiş noktası olacak. Bu projeler, enerji sevkiyatında üç yeni giriş kapısı yaratarak Türkiye'ye enerji arzını artıracak.

2017 itibariyle Türkiye'ye Azerbaycan, İran ve Rusya'dan doğalgaz sevkiyatı gerçekleştiren dört uluslararası doğalgaz boru hattı var. OIES'in raporunda, Türkiye'nin doğal gaz ithalatındaki alternatif kaynaklar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İsrail ve Kıbrıs olarak sıralanıyor.

LNG depolama kapasitesinin artırılması: Doğalgaz fiyatının düşük olduğu dönemlerde ithal edilen LNG'nin depolandığı tesislerin kapasiteleri artırılması hedefleniyor.

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