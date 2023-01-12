Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Gelişmekte olan ülkeler desteklensin

Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine, Hindistan'ın inisiyatifiyle düzenlenen "Küresel Güney'in Sesi" çevrim içi zirvesinde konuşma yaptı.

Toplumların, ekonomik krizin yanı sıra çeşitli karşıtlık ve çatışmaların olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Mirziyoyev, "Uluslararası ilişkilerde açık diyalog ve karşılıklı güvenin giderek azaldığına tanık oluyoruz" dedi.

Kovid-19 salgını, gıda ve enerji güvenliği meseleleri ve çevre sorunlarının küresel kalkınma beklentilerini olumsuz etkilediğini anlatan Mirziyoyev, böylesine karmaşık bir ortamda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda özellikle gelişmekte olan ülkelerin önünde birçok yeni engelin ortaya çıktığını dile getirdi.

Mirziyoyev, ayrıca bugün dünyada yaşanan çeşitli çatışmaların olumsuz sonuçlarının öncelikle gelişmekte olan ülkelerde hissedildiğini vurgulayarak, bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerin potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve bu ülkelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde teknolojik uçurum büyüdü"

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası pazarlara ulaşmada çeşitli engel ve kısıtlamalarla karşılaştığını belirterek, bu engel ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması için mevcut uluslararası ticaret sisteminin iyileştirilmesi, küresel düzeyde adil bir rekabet ortamının oluşturulması konusunda ortak yaklaşımların geliştirilmesi, ayrıca bu ülkelerin enerji ve gıda güvenliğinin sağlanması, küresel lojistik ve katma değer zincirlerinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca "yeşil ekonomiye" geçiş sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknolojik uçurumun büyüdüğüne dikkati çeken Mirziyoyev, bunu önlemek için dünyanın önde gelen ülkelerinin desteğiyle yeşil teknoloji ve inovasyon bilgi bankasının oluşturulmasının önemini vurguladı.