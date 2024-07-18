Özbekistan’dan Türk iş insanlarına yatırım daveti

İzmir Ticaret Odası, Ege Böl­gesi Sanayi Odası ve İzmir Ti­caret Borsası iş birliğinde dü­zenlenen Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı’na Özbekistan Navoi İli Valisi Tur­sunov Normat Tulkunovich ve beraberindeki 15 kişilik heyet Türkiye ve Özbekistan arasında­ki iş fırsatlarına değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantı, Dı­şişleri Bakanlığı İzmir Temsilci­si Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Baş­kanı Selami Özpoyraz, Ege Bölge­si Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bü­lent Uçak’ın katılımıyla gerçek­leştirildi.

100’e yakın iş insanının katıldığı “Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı’nda Vali Tulkunovich, Türkiye ile bir­likte çalışabileceklerini belirte­rek, Özbekistan’a Türk yatırımcı­ları davet etti ve ortak projelerin geliştirilmesi için destek vere­ceklerini vurguladı. Özbekistan Navoi İli Valisi Tursunov Normat Tulkunovıch’in sunum gerçek­leştirdiği toplantıda, Özbekistan Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akrom Aliyev bir ko­nuşma yaptı. Toplantıya, Navoi İli Vali Yardımcısı Gafforov El­bek Istamovich, Özbekistan Tür­kiye Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Yangibaev Khamid Dav­ronbekovich katıldı.

Özbekistan’la Türkiye’nin de­rin bir ilişkisi olduğunu vurgu­layan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Ke­bapçıoğlu, Özbekistan’daki tica­ret ve yatırım fırsatlarını konu alan bir toplantının düzenlenme­sinin Türkiye-Özbekistan bağla­rına güçlü bir ivme kazandıraca­ğını belirterek, Dışişleri Bakan­lığı olarak gereken ilgi ve katkıyı vereceklerini ifade etti.

“Yatırımcı sayısı artırılmalı”

Özbekistan’ın en önemli ih­raç ürünlerinden birinin pamuk ve pamuk ipliği olduğunu söyle­yen İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Diki­li, Kınık ve Bayındır ilçelerinde­ki Tarıma Dayalı İhtisas Organi­ze Bölgelerinde, Özbekistan ile iş birliğinin yapılabileceğini vurgu­ladı. Özpoyraz, Özbekistan ile iş yapan firma ve yatırımcı sayısı­nın artırılmasına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, İzmir’in ticaret faz­lası veren bir konumda olduğunu belirterek “Özbekistan ile geçtiği­miz yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması, karşılıklı ticaretimi­zin gelişmesi adına atılmış olum­lu bir adımdır. Özbekistan ile dış ticaretimiz, 2023 yılında 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, gerçek potansiyelin çok al­tındadır. İzmir ile Özbekistan ara­sında 110 milyon dolar olan ticaret hacminin de istenen seviyede ol­madığını görüyoruz. İzmir’in ba­rındırdığı potansiyel, kentimiz ile Nevai bölgesi arasında yapılabile­cek geniş işbirliklerinin varlığına işaret etmektedir” dedi.

Sürdürülebilir tarımda işbirliği

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak yaptığı konuşmada, kuraklık ve aşırı hava koşullarına oldukça hassas bir bölgede yer alan Özbe­kistan’ın, modern tarım teknikleri ve teknolojilerini benimsediğini söyleyerek, tarımsal sulama sis­temlerinin teşvik edilerek sürdü­rülebilir tarım ve su yönetimi ko­nularında iş birliği yapılabileceği­ni vurguladı.

Ulaştırma hizmetlerinin %50’sini devlet karşılıyor

Özbekistan Navoi İli Valisi Tursunov Normat Tulkunovich yaptığı sunumda, Navoi bölgesinin tamamının Organize Sanayi Bölgesi olarak yasal statüye sahip olduğunu anlattı. Vali, buraya yapılacak yatırımların teşvik edilmesi amacıyla emlak, su ve kurumlar vergisi gibi vergilerden yatırımcıların muaf tutulduğundan bahsetti. Aynı zamanda, ihracatı ve yatırımı kolaylaştıracak koşullar yaratmak için ulaştırma hizmetlerinin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığını ve devletin yer tahsis kolaylığı sağladığını belirtti. Vali, Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini belirterek, Özbekistan’a Türk yatırımcıları davet etti ve ortak projelerin geliştirilmesi için destek vereceklerini vurguladı.