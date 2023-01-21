Pakistan'dan İsveç’e kınama: İğrenç bir eylem

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu duyarsız ve provokatif eylemin dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini rencide ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirilerek en güçlü şekilde kınandı.

Bu tür eylemlerin meşru ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, ifade özgürlüğünün uluslararası hukuk kapsamında nefret söyleminde bulunmama ve insanları şiddete kışkırtmama gibi yükümlülükler taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve din ve inanç temelinde şiddeti kışkırtmaya karşı ortak bir kararlılık göstermesi çağrısında bulunularak, dünyanın inançlar arası uyum ve barışçıl şekilde bir arada yaşamak için birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Pakistan’ın konuyla ilgili endişelerinin İsveç makamlarına iletildiğine işaret edilen açıklamada, İsveç’ten Pakistan halkının ve dünya genelindeki Müslümanların hassasiyetlerine karşı duyarlı olması ve İslamofobik eylemleri engellemek için adım atması istendi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yaptı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştiren Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.