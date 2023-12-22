Pandemiyle değişen Çin pazarı deneyim odaklı seyahat istiyor

Mehtap HALICI

Çin, son yıllarda ekonomik olarak hızla gelişen ve dünyaya açılan bir ülke konumunda yer alıyor. Uluslararası turizm pazarında da hızlı bir büyüme gösteren ülkelerden olan Çin, dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye gibi pek çok ülke bu pazardan pay almak için çalışıyor. Ancak Türkiye’ye gelen Çinli turist sayıları uluslararası seyahat eden turist sayısı ile kıyaslandığında düşük seviyelerde kalıyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre 2022 yılının ocak-ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye ziyarete gelen turist sayısı 70 bin 844 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 198 bin 807 olarak gerçekleşti.

“Olumlu beklentiler içindeyiz”

Alternatif turizm pazarlarına ihtiyaç duyan Türkiye’nin Çin pazarından daha fazla pay alması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak sürekli tanıtım ve reklam çalışmaları yaptıklarına dikkat çeken TGA Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, turizm noktasında Çin pazarı ile ikili ilişkilerin hükümet seviyesinde de iyi gittiğini, şu anda çok daha olumlu beklentilerin olduğunu, arzın da talebin de giderek geliştiği bir pazar olduğunu vurguladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünyanın önde gelen seyahat platformlarından Çin merkezli Trip.com’un konaklama sektörüyle işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla İstanbul’da bir etkinlik düzenledi.

"Hazır olmak çok önemli"

Etkinlikte TGA'nın, TÜROB’un yöneticilerinin yanısıra birçok otel yöneticisi ile birlikte turizm temsilcileri de yer aldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Çin pazarına yönelik tanıtım yapmanın yanı sıra hazır olmanın da önemli olduğunu söyledi.

Fisunoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Onlarla aynı lisanı konuşmanın yollarını bulmak, buna uygun programlar geliştirmek ve bir takım aracılarla süreci hızlandırmak gayretindeyiz. Geldiklerinde tercihlerine uygun konaklama imkanı, şehir turu imkanı sunuyoruz. Ülkemizin tarihi ve kültürel noktalarını tercih etseler de pandemiyle beraber Çin pazarı da değişim gösterdi. Çin pazarı kültür odağının yanı sıra artık daha fazla deneyim odaklı seyahat istiyor.”

Çinli turistler 3 bin $ harcıyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de Çin merkezli Trip. com’un kullanıcılarına 200'den fazla ülkede 1 milyon 200 binden fazla otel ve 5 binden fazla şehre uçuş seçeneği sunduğunu ifade etti. Eresin, “Bu noktada ülkemiz ve dünya turizmi için Çin pazarının önemine değinmeden geçemeyiz. Çinli turistler yurt dışı seyahatlerinde kişi başı ortalama olarak yaptıkları harcama tutarı 3 bin dolar dolaylarında” diye konuştu.

Online seyahat acentelerinin tüketicilere, günün her saatinde ve her yerden otel, uçak bileti vb. hizmetlerle ilgili rezervasyon yapabilme, seyahat destinasyonları hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu destinasyonlardaki konaklama alternatiflerini değerlendirebilme imkanı sunduğuna da değinen Eresin, “Bu gelişme, online seyahat acentelerini tercih ederek tatil ve seyahat rezervasyonlarını dijital ortamda gerçekleştirenlerin sayısının gün geçtikçe artmasını ve sektörün büyümesini sağlıyor” dedi.