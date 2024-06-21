Papa'yı sıkça eleştiren başpiskoposun savunması istendi

Vatikan'ın 2011-2016 yıllarında ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Başpiskopos Vigano, X platformundaki hesabından, Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığından kendisine gönderilen resmi yazıyı paylaşarak savunma vermeye çağrıldığını duyurdu.

Başpiskopos Vigano, kendisine Katolik Kilisesinin birliği için gerekli unsurları reddetme, Papa Franciscus'un meşruiyetinin sorgulanması ve Katolik Konsilinin diğer dinlerle olan münasabetlerini düzenleyen 2. Vatikan Konsilini (1962-1965) reddetme gibi suçlamaların yöneltildiğini aktardı.

Vatikan'ın yönelttiği suçlamalara yanıt veren Başpiskopos Vigano, "Bana yöneltilen suçlamaları onur olarak kabul ediyorum. Bu kilise, tarihteki tüm papalardan ve Hz. İsa'nın kilisesi olmaktan kopuk hareket ediyor. Suçlamalardaki ifadelerin, tezlerimi doğruladığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vatikan, Başpiskopos Vigano'ya 11 Haziran'da gönderdiği yazıda, 28 Haziran'a kadar savunmasını vermek üzere süre tanıdığı, aksi takdirde yokluğunda bir karar vereceğini bildirdi.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başpiskopos Vigano'nun yaptığı açıklamalara yönelik İman Doktrini Bakanlığının soruşturma yürütmesinin normal olduğunu belirterek Vigano’nun kendisini, ifadelerine açıklık getirmesi gereken bir pozisyona soktuğunu ifade etti.

Başpiskopos Vigano, 2018'de de Papa Franciscus'u, kilise bünyesindeki çocuklara yönelik cinsel istismara göz yummakla suçlamıştı.