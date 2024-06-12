Vaazlara süre sınırı getirildi

Papa Francis, vaazlarda cemaatin sıkılmasını önlemek üzere Katolik Kilisesi'nde bir yeni karar aldı. Rahiplere seslenen Papa Francis, "vaazların kısa tutulması" uyarısı yaptı.

ANSA haber ajansında yer alan habere göre, kilise töreni sırasında verilen vaazın “bir görüntü, bir düşünce, bir duygu” gibi kısa olması gerektiğini söyleyen Papa Francis, vaazların 8 dakikayı geçmemesi yönünde kural koydu.

Vaazların 8 dakikadan uzun sürmemesi gerektiğini söyleyen Papa, “8 dakika sonunda insanların dikkati dağılıyor, uyuyakalabilirler ve haklılar. Rahipler bazen çok konuşurlar, ne hakkında konuştuklarını anlamıyorsunuz” dedi.