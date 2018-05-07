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Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

Paraguay'ın İsrail büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağı açıklandı.

Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini bu ayın sonunda Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Nahshon, "Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes, Kudüs'teki büyükelçiliği açmak için bu ayın sonunda İsrail'e gelmeyi planlıyor” ifadelerini kullandı. 

Paraguay, aldığı bu kararla ABD ve Guatemala'dan sonra İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklayan üçüncü ülke oldu. 

Kudüs'e "ABD Büyükelçiliği" levhaları yerleştirildiKudüs'e "ABD Büyükelçiliği" levhaları yerleştirildi

 

Kaynak: İHA

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