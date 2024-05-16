Paris'e erişim yasağı: QR kod uygulaması bu yaz başlıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, Temmuz ayında başlayacak Olimpiyat Oyunları çevresinde artan güvenlik önlemleri kapsamında kent genelinde özel önlemler alınacak. Bölge sakinleri de dahil olmak üzere belirli bölgelere girmek isteyen herkesin, polis tarafından yönetilen bir platform üzerinden özel bir bilete başvurması gerekecek.

Çoğunlukla araç kullanan kişiler için geçerli olan bu düzenleme, açılış töreninin gerçekleştirileceği merkezdeki Sen Nehri çevresindeki "gri bölge" olarak adlandırılan alana girmek için yayaların da QR kodu göstermesini gerektirecek.

Kodlar, her bölgenin girişindeki erişim noktalarında görevliler tarafından kontrol edilecek. Geçiş başvuruları esnasında çeşitli evraklar yüklenmesi gerekiyor. Açılış törenindeki gri bölge, 18 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar 8 günlük bir süre boyunca uygulamaya tabi olacak.

Bu politika, pandemi sırasında birçok ülkenin, insanların aşı olduklarını kanıtlamaları ve belirli mekanlara veya ulaşım araçlarına erişmeleri için telefon uygulamalarında saklanan QR kodlu geçişleri uygulamaya koyduğu 'Covid geçiş kartı' sisteminin yankılarını taşıyor.