Paris'te tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda üç yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te Lyon Garı'nda bu sabah yerel saatle 08.00 sıralarında bıçaklı bir kişi saldırı düzenledi.
Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan 32 yaşındaki şüphelinin saldırıyı düzenleme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.