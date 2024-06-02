Paris'teki Monet eserine yapıştırıcılı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan d’Orsay Müzesi'nde bir iklim aktivisti, Monet eserine yapıştırıcıyla poster yapıştırdıktan sonra gözaltına alındı.

X platformunda paylaşılan videoda gıda sürdürülebilirliğini savunan çevre aktivistlerinden oluşan Riposte Alimentaire grubunun bir üyesinin Claude Monet'nin Gelincikler eserinin üzerine kan kırmızısı bir poster yapıştırdığı görülüyor.

Aktivist, posteri yapıştırdıktan sonra, "Eğer bir alternatif bulunmazsa bizi bu resimdeki korkunç gelecek bekliyor" dedi.

Monet'nin 1873 yılında tamamladığı eserinde ellerinde şemsiyelerle bir gelincik tarlasında yürüyen insanlar görülüyor.

Eser camla korunsa da d’Orsay Müzesi, eserin durumuyla ilgili bir değerlendirmede bulunmadı.

Riposte Alimentaire, geçmişte de iklim değişikliğine dikkat çekmek için yaptıklarını söyleyerek bazı eserlere saldırmıştı.