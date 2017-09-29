Pence, Thaçi ile Beyaz Saray'da görüştü

29 Eylül 2017

Beyazsaraydan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Pence'in, ABD'nin "egemen, demokratik ve müreffeh bir Kosova'ya olan bağlılığını" vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başkan Yardımcısı, AB güdümünde yürüyen 'Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabaları' kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı (Aleksandar) Vucic ile Thaçi'nin gösterdiği liderliği takdir ettiğini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Pence ile Thaçi'nin, hukukun üstünlüğünü güçlendirme, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik kalkınma reformlarının önemi konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Pence'in, Kosova güvenlik güçlerinin anayasal araçlarla dönüşümü konusunda destek verdiği ve Kosova'yı Karadağ ile arasındaki anlaşmazlığı çözmek için sınır anlaşmasını imzalamaya teşvik ettiği de vurgulandı.

Kaynak: AA