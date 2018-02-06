Pentagon 800 milyon doların izini kaybetti

06 Şubat 2018

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Lojistik Ajansının (DLA) yüz milyonlarca dolarlık harcamayı nereye yaptığını belgeleyemediği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, "Ernst and Young" şirketi, DLA'nın Eylül 2016'da son bulan mali yılda 800 milyon doların hesabını veremediğini ortaya çıkardı.

Paranın askeri yapı projeleri ve bilgisayar sistemleri için kullanıldığını savunan DLA yetkilileri, harcamalarının izini süremediğini kabul etti.

DLA Sözcüsü, "Ernst and Young" değerlendirmesinin, yapı projelerine aktarılan fonun takibinde başarısız olduklarını gösterdiğini belirterek, "Belgelemedeki kusurlara rağmen taşınmaz mülk ya da ilgili fonun hesabı verilebilir." ifadesini kullandı.

Yıllık 700 milyar dolar bütçeye sahip ABD Savunma Bakanlığının hiç tam denetime tabi tutulmadığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kongredeki Cumhuriyetçilerin, bakanlığa milyarlarca dolar ek fon sağlanmasını desteklediği belirtiliyor.

Haber sitesi Politico'ya göre, Pentagon içindeki en büyük dairelerden biri olan DLA, yılda 40 milyar dolar bütçeyle 25 bin kişiyi istihdam ediyor.



Kaynak: AA