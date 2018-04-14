Pentagon, hangi hedeflerin vurulduğunu açıkladı

14 Nisan 2018

ABD Savunma Bakanı Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini söyledi.

Saldırıda ilk etapta Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

Ek saldırı planı yok

ABD Savunma Bakanı Mattis ise saldırının sadece Esad rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini bildirdi. Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını duyurdu.

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