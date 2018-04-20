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Pentagon'dan S-400 açıklaması: Türklerle konuşuyoruz

Pentagon sözcüsü, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönündeki açıklamayla ilgili olarak, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşuyoruz" dedi.

Pentagon'dan S-400 açıklaması: Türklerle konuşuyoruz
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ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in, "Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği" yönündeki sözlerinin ardından, ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşuyoruz. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" dedi.

White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu ise, "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz" diye yanıtladı.

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilirABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

 

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