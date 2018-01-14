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Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Peru'da 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun Puquio bölgesinin 150 kilometre güneybatısı olan 7,1 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Deprem, 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Sahil bölgelerinde verilen tsunami alarmı daha sonra kaldırıldı. 

Peru, Pasifik Okyanusu kıyısında deprem ve volkanik patlamaların en sık yaşandığı "Ateş Çemberi" olarak anılan bölgede yer alıyor.

deprem Peru

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