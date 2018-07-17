Peşmerge'nin DEAŞ operasyonu tamamlandı

17 Temmuz 2018

Peşmerge’nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin koordinasyonunda, dün terör örgütü DEAŞ’a karşı Musul'un güneyinde başlattığı ortak operasyonda 14 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Peşmerge Güçleri Mahmur Cephesi komutanlarından Ziryan Şeyh Vesani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul’un Karaçoğ Dağı’ndaki ortak operasyonda 14 DEAŞ unsurunun öldürüldüğünü, 31 hedefin vurulduğunu ifade etti.

Söz konusu operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten Vesani, alanın örgütten temizlendiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın dün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge'nin, uluslararası koalisyonun koordinesinde Musul'un Mahmur ilçesinde yürüttüğü ortak operasyona, koalisyona ait savaş uçakları da havadan destek vermişti.

Ortak operasyonun Mahmur'un Karaçoğ Dağı'nı bir üs olarak kullanan DEAŞ mensuplarına karşı yürütüldüğü ve hedefin teröristlerin yeniden örgütlenmesinin önüne geçmek olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, operasyonun Karaçoğ ve çevresi teröristlerden temizleninceye kadar devam edeceği vurgulanmıştı.

Mahmur Cephesi Peşmerge komutanlarından Albay Arsalan Vusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dünkü çatışmalarda 3 Peşmerge hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin kontrol ettiği Mahmur'da büyük oranda güvenliği eline almıştı. Irak güvenlik güçlerinin Mahmur'da kontrolü sağlamasına rağmen, çevre bölgelerde de Peşmerge güçleri varlık gösteriyordu.

Peşmerge birlikleri, 16 Ekim 2017'de Kerkük başta olmak üzere Irak'ta tartışmalı bölgelerden çekilmişti.

Karaçoğ Dağı, Erbil vilayetinin doğusundan 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: AA