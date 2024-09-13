Petro-Musk gerilimi bitmiyor!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı 'Nazi yanlısı' olarak niteledi. Quindio yönetim bölgesinde yaptığı konuşmada "Elon Musk isimli Nazi yanlısı bir adam var" diyen Petro, Musk'ın X'teki hesabını her an kapatabileceği imasında bulundu.

Son dönemde siyasi yorumlarıyla dikkati çeken Musk, sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Brezilya hükümetini hedef alıyor.

"Venezuela'nın baş düşmanı Musk"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmış, ABD'li milyarder Elon Musk ise Venezuela'daki seçime 'hile karıştırıldığını' öne sürmüştü. Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, Musk'ı düelloya davet etmişti.

Maduro, seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayı'nın balkonundan yaptığı konuşmada da, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu. Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen ayın sonlarında ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasaklamıştı.