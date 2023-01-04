  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 15 ölü, 5 yaralı
Takip Et

Petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 15 ölü, 5 yaralı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir petrol tankeri ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı. Yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, sabah saatlerinde Lokoja-Abuja yolunda yolcu otobüsü karşı şeride girdi ve petrol tankeri ile çarpıştı.

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı.

Yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada tankerin alev almadığı da kaydedildi.