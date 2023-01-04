Petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 15 ölü, 5 yaralı
Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir petrol tankeri ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı. Yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, sabah saatlerinde Lokoja-Abuja yolunda yolcu otobüsü karşı şeride girdi ve petrol tankeri ile çarpıştı.
Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı.
Yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazada tankerin alev almadığı da kaydedildi.