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"Petrolde denge için gereken yapılacak"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, "Petrol piyasasında dengenin sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Petrolde denge için gereken yapılacak
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, petrol stoklarını 5 yıl ortalaması seviyesine getirerek piyasada dengenin sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

OPEC'in cari üretim seviyesinin stokların azalmasına yardım ettiğini belirten Falih, OECD'nin ticari petrol stoklarının 5 yıl ortalamasına gelmesi için OPEC'in üretimi 170 milyon varil daha kısması gerektiğini ifade etti.

"Arz kısıntısı anlaşmasının ilk 9 ayında stoktaki 350 milyon varil fazlayı 180 milyon varil aşağı getirmeşi başardı" diye konuşan Falih, petrol piyasasında dengenin sağlanması konusunda birlikte çalışmak konusunda OPEC içinden bir konsensüs olduğunu da vurguladı. 

Kaynak: Foreks

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