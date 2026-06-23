Pezeşkiyan: ABD ile görüşmelerin başarısı yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen görüşmelerin sonuç vermesinin tarafların imzaladıkları mutabakat zaptındaki yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, mutabakat metni dışında yapılan açıklamaların ise müzakere sürecini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarafların, üzerinde mutabık kalınan metin dışında açıklama yapmasının müzakereleri olumsuz yönde etkileyeceğine atıf yapan Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını vurguladı.
Pezeşkiyan ayrıca, müzakere sürecindeki ilerlemenin, sorumluluklarının fiili olarak yerine getirilmesi ile ölçüleceğini kaydetti.