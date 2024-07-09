Pezeşkiyan'dan 'direniş hareketlerine' desteğe devam kararı

Pezeşkiyan'ın Nasrallah'a hitaben kaleme aldığı mektupta, İran'ın, Hizbullah'a ve bölgedeki direniş hareketlerine güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, direniş güçlerine desteğin İran'ın temel politikası olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş hareketlerinin, bu rejimin (İsrail), mazlum Filistin halkına ve diğer bölge halklarına karşı savaş çığırtkanlığını ve suç politikalarını sürdürmesine izin vermeyeceğinden eminim" dedi.