Philadelphi Koridoru ısrarı Gazze müzakerelerini zora sokmaya devam ediyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi.

Yazılı açıklamada bulunan Hamas, ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere için de “Yeni önerilere ihtiyacımız yok” cümlesini kullandı. Açıklamada “Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır. Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Müzakereleri zora sokmaya devam

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yinelemişti. Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.