Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı... Faiz kararına yön verecek

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmaya devam ederken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

Buna göre, dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Fed'in faiz kararına etkili

Analistler, söz konusu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Bugün ise gözlerin ABD'deki TÜFE verilerine çevrildiğini aktaran analistler, enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek büyüme

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)