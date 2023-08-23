Piyasalar, Fed Başkanı’nın cuma günü yapacağı konuşmasına kilitlendi

Küresel piyasaların gözü kulağı 24-26 Ağustos tarihleri arasında Amerika’nın Wyoming eyaletinde düzenlenecek Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak.

Jackson Hole nedir?

Kansas City Fed tarafından 1978'den bu yana her yıl düzenlenen sempozyumdur. 1982 yılından bu yana Wyoming’deki Jackson Gölü kenarında gerçekleştirilen sempozyuma, dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katılıyor.

Bu yılki sempozyumun ana gündemi ne?

2023 toplantısının ana teması ‘Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler.” Ekonomistlere göre, ABD ekonomisinin düşük faiz oranlarına ve pandemi öncesinde görülen yüzde 2'lik 30 yıllık ipotek oranlarına geri dönüp dönmeyeceği gündem olacak.

Jackson Hole’da kimler konuşacak?

Sempozyumun moderatörü olan Fed Bşkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde cuma günü birer konuşma yapacak. Allianz Başekonomisti Muhammed el-Erian, Powell’ın enflasyon hedefi yerine kısa vadeli para politikası sorunları hakkında konuşacağını söyledi.

Fed bir faiz artırımı daha yapar mı?

Jackson Hole zirvesiyle ilgili en önemli konulardan biri bu: Enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının ne kadar yüksek kalması gerekir? Temmuzda Fed, gösterge faiz oranını yüzde 5.25 ile yüzde 5.5 aralığına yükseltti. Bu, Fed’in 2001’den bu yana en yüksek hedef oranıydı. Bir sonraki Fed toplantısı 19 Eylül’de. Powell temmuzda "Veriler garanti edilirse Eylül toplantısında faiz oranlarını artırmamızın mümkün olduğunu ve muhtemelen bu toplantıda sabit kalmayı tercih etmemizin mümkün olduğunu söyleyebilirim" demişti. 2023'te yalnızca üç Fed politika toplantısı kaldı. Finansal piyasalar da 2024'te faiz artırımı olup olmayacağını duymak istiyor.