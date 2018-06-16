Polonya'da 4 milyon 300 bin yumurta geri toplatılıyor

16 Haziran 2018

Polonya'da Poznan şehrindeki bir yumurta üretim tesisinde yumurtalara lasalocid türü antibiyotiğin bulaştığı tespit edildi.

Üreticinin söz konusu antibiyotiği yanlışlıkla tavuklara verdiğinin anlaşılması üzerine yapılan incelemelerde bu tavuklardan elde edilen 4 milyon 300 bin yumurtanın piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Veterinerlik Genel Müdürlüğü yetkililerinin konuyu taşıdığı Devlet Sağlık Dairesi olay üzerine bir açıklama yayınlayarak vatandaşlardan - 3 - PL 30211306 seri numaralı, tüketim tarihleri 15.06.2018-06.07.2018 olan yumurtaları tüketmemelerini istedi.

Ülke çapında pek çok markete dağıtılan milyonlarca yumurtanın toplatılmasına da karar veren Devlet Sağlık Dairesi, söz konusu antibiyotikli yumurtaları satın almış olan vatandaşların yumurtaları aldıkları marketlere iade edebileceklerini bildirdi.

A kalite olup 6'lı, 10'lu, 20'li ve 30'lu paketler şeklinde piyasaya sürülen yumurta paketlerinin üzerinde ise 30215904 kod bulunuyor.

Kaynak: İHA