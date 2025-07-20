Prof. Dr. Çisil Sohodol CEO’ları koltuğundan eden skandalları yazdı

Astronomer şirketinin CEO'su Andy Byron ile İK Müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı, Coldplay konserinde kameralara yakalanmaları ile ortaya çıkmış, iki isim skandalın ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve Dünya gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol da bu skandalın ardından manşetlere taşınan kurumsal aşk krizlerini ve etkilerini yazdı.

Yazısını "Aşk ve CEO: Bu Filmi Kaçıncı İzleyişimiz?" bağlığıyla LinkedIn hesabından paylaşan Sohodol "Coldplay konserinden sızan CEO- İK Direktörü ilişkisini konuşurken kurumsal "aşk krizleri" sayfalarını çevirelim mi?" diye sordu. Ardından manşetlere taşınan CEO -çalışan ilişkisi krizlerini şöyle sıraladı:

Steve Easterbrook – McDonald’s (2019)

Şirket politikasında netti: Ast-üst ilişkisi yasak. Ama CEO, birkaç çalışanla ilişki yaşamayı başarmış bunlar kurumsal e-postalarda aşk namelerine bile dönüşmüştü. Görevden alındı, aldığı milyon dolarlık tazminatı geri ödemek zorunda kaldı. McProblem!

Harry Stonecipher – Boeing (2005)

Yıllarını "kurumsal etik" inşa etmeye adamış CEO, kendini şirketin iç soruşturmasında buldu ve çalışanla ilişki krizi uçağı havalandı. Stonecipher’ın son uçuşu istifası oldu.

Brian Krzanich – Intel (2018)

Teknoloji devinin zirvesindeydi. Ama bir çalışanla yaşadığı ilişki mavi ekran verdirdi. YK'nın cevabı net oldu: Bay bay.

Jed Bernstein – Lincoln Center (2016)

Sanat dünyasının tam kalbindeydi. Ancak bir çalışanla yaşadığı ilişkiyi yönetimden saklayınca, CEO perdesi kapanmak zorunda kaldı.

Bernard Looney – BP (2023)

Looney, geçmişte ve o anda çalışanlarla yaşadığı ilişkileri BP yönetim kuruluna tam olarak açıklamadı. Üstelik bu ilişkilerin bazılarına terfiler eşlik ettiğine dair söylentiler de vardı. Herşey ortaya çıkınca YK, “güven kaybı” gerekçesiyle görevine son verdi. Petrolden sonra dedikodu sızdıran CEO’ya dönüştü.

Jeff Zucker – CNN (2022)

Gazetecilikte gizlenen bilgi skandaldır, hele CEO’dan gelirse. Uzun süredir çalıştığı bir yöneticiyle olan ilişkisi gün yüzüne çıkınca son haber hikayesi kendi istifası oldu.

Edward Tilly – Cboe Global Markets (2023)

Çalışanla ilişki yaşadığı hukuk danışmanları tarafından yürütülen soruşturmada ortaya çıktı. Finans sektörü güvensizliği kaldırmazdı ve piyasalara veda etti!

Ashley Buchanan – Kohl’s (2025)

Romantik ilişki yaşadığı kişinin bağlı olduğu tedarikçi firmayla çıkar çatışması tespit edildi. CEO'luktaki 100. gününde kapı gösterildi.

Alan Shaw – Norfolk Southern (2024)

Trenleri rayında tutmak kolaydı belki ama şirketin hukuk başkanıyla birlikteliği ortaya çıkınca “uygunsuz ilişki” gerekçesiyle CEO’luk treninden indirildi.

Josef Matosevic – Helios Technologies (2024)

Şirket içi ilişki ortaya çıkınca ışıklar üstüne döndü. Helios, CEO’sunu “gölge ilişki” nedeniyle sistem dışına aldı.

Christopher Kubasik – Lockheed Martin (2012)

CEO koltuğuna oturmaya hazırlanırken bir çalışanıyla ilişkisi ortaya çıktı. Koltuğa oturmadan ataması iptal edildi.

Brian Dunn – Best Buy (2012)

CEO, genç bir çalışanla “fazla yakınlaştı"; şirket kaynaklarını bu yakınlık için kullandığı ortaya çıktı. Kendini indirime giren eski CEO’lar rafında buldu.

Steve Wynn – Wynn Resorts (2018)

Kurucusu olduğu resort/kumarhanelerin tepesindeydi. Ama dedikodu fırtınası çalışanlarla ilişkileri gün ışığına çıkardı. Kendi adını kumarda kaybetti.

CEO'lara kıssadan hisse: Kurumsal aşkın tek garantisi varsa, o da CV’de “ani ayrılık” notudur.